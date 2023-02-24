Госдеп США сообщил о направлении Баку и Еревану приглашений на переговоры в Брюсселе

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Баку и Еревану направлены приглашения на переговоры в Брюсселе под эгидой Европейского союза (ЕС), сообщил спикер государственного департамента США Нед Прайс.

"Насколько я понимаю, сторонам было направлено приглашение (принять участие во встрече в Брюсселе - ИФ), возможность была предоставлена", - заявил он на брифинге.

Прайс отметил, что есть предложение главы Евросовета Шарля Мишеля об организации встречи сторон в Брюсселе. "Это возможность, в случае принятия сторонами предложения, сесть и продолжить прогресс, который мы наблюдали в последние недели", - считает представитель госдепа.

Он не назвал возможную дату встречи в Брюсселе, предложив обратиться по этому вопросу к Баку и Еревану.

Коснувшись ситуации вокруг Лачинского коридора (соединяет Армению и Нагорный Карабах - ИФ), представитель госдепа США заявил, что Баку и Еревану следует самим решить этот вопрос, в чем Вашингтон намерен оказать сторонам содействие.

Днем ранее Прайс заявил, что представители Азербайджана и Армении "соберутся вместе в Брюсселе в ближайшие дни на переговорах, организованных президентом Евросовета Шарлем Мишелем".