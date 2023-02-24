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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

В Лондоне заявили, что пока не будут отправлять истребители "Тайфун" на Украину

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в ближайшем будущем Лондон не намерен направлять на Украину британские истребители "Тайфун".

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"В краткосрочной перспективе мы не собираемся отправлять на Украину наши истребители "Тайфун". Передача истребителя связана с сотнями людей - инженерами, пилотами, а также с тренировками, электронным оборудованием", - сказал он в пятницу в эфире телеканала Sky News.

По его словам, управление этими истребителями - слишком сложная задача для украинских пилотов, поэтому будет необходима наземная поддержка со стороны британцев.

Заявление Уоллеса прозвучало после того, как ранее в феврале президент Украины Владимир Зеленский в Лондоне выступил с просьбой предоставить Киеву истребители. Этот его призыв позже поддержал бывший британский премьер Борис Джонсон.

Великобритания Украина Тайфун
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