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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Президент Финляндии не будет спешить передавать Украине истребители Hornet

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что подлежащие в скором времени списанию истребители Hornet имеют решающее значение для обороноспособности его страны и пока рано говорить об их передаче Украине.

"Что касается Hornet, то они имеют решающее значение для нашей собственной обороны. То, что будет с ними после вывода из эксплуатации, это иная дискуссия", - заявил он, комментируя слова премьер-министра страны Санны Марин о том, что эти истребители могут быть переданы Украине.

"Я бы сейчас посчитал актуальным, чтобы государства и промышленность изучили возможности повышения эффективности производства артиллерийских боеприпасов. Существует большая потребность и коммерческий спрос на них", - сказал президент.

Премьер-министр Марин на пресс-конференции в Киеве 10 марта сказала, что Финляндии необходимо обсудить отправку истребителей Hornet на Украину. Ее слова вызвали дискуссию в обществе и руководстве Финляндии. Президент Ниинистё, министр обороны Антти Кайкконен, командующий вооруженными силами страны генерал Тимо Кивинен, командующий военно-воздушными силами Финляндии генерал-майор Юха-Пекка Керянен сказали, что раньше такая возможность не обсуждалась.

Уже 13 марта Марин на другой пресс-конференции объяснила, что предложила обсудить такое решение, а не говорила, что оно уже принято.

"У Финляндии нет политики по этому вопросу, но у нас есть возможность проведения этой дискуссии и участия в совместных международных усилиях, - отметила Марин. - Понятно, что Украине нужна более тяжелая техника. И хорошо, что удалось договориться со странами-партнерами об отправке танков, и да, следующий большой вопрос - это истребители и ПВО в более широком смысле".

В настоящее время ВВС Финляндии располагают 62 истребителями McDonnell Douglas F/A-18 Hornets. Ранее сообщалось, что в 2025 году начнется их вывод из состава ВВС и в основном они пойдут на запасные части.

Им на смену поступят 64 истребителя Lockheed Martin F-35A Lightning II.

Украина Финляндия Hornet Саули Ниинистё Санна Марин Lockheed Martin Антти Кайкконен
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