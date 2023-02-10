Великобритания и Украина продолжат переговоры о поставках Киеву ракет большой дальности

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Британский премьер Риши Сунак не исключил, что Лондон может выполнить просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках Киеву ракет большой дальности, сообщило издание The Times.

"Риши Сунак ответил на его просьбу, признав, что "ничто не исключено", когда речь заходит о поставках Великобританией военной помощи", - говорится в публикации.

Вопрос обсуждался в ходе визита Зеленского в Лондон ранее на этой неделе. The Times пишет, что состоялись обсуждения, связанные с потенциальными поставками противокорабельных ракет Harpoon с дальностью действия 240 км, а также крылатых ракет класса "земля-воздух" Storm Shadow с дальностью полета около 400 км.

При этом издание сообщает, что Зеленский заявил, что ракеты позволят Украине нанести удар "глубоко по (...) территориям", а "источники в министерстве обороны Украины сообщили газете, что Киев готов использовать ракеты для нанесения удара по Крыму".

"Предполагается, что переговоры о том, сколько ракет большой дальности Великобритания потенциально могла бы поставить, продолжаются, несмотря на опасения, что трансграничные удары могут привести к эскалации конфликта", - пишет The Times.

В то же время, в Лондоне пока не готовы к поставкам Украине истребителей, которых добивается Киев.

Британский Министр обороны Бен Уоллес "намекнул на напряженность внутри правительства по этому вопросу" и исключил предоставление самолетов в краткосрочной перспективе, заявив, что любая сделка, скорее всего, будет "вероятно, постконфликтной".

Он сказал, что переход от поставок противотанковых ракет к поставкам реактивных самолетов был бы подобен переходу "от велосипеда к команде Формулы-1".