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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

США поставят Украине военную помощь на $2 млрд

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Пентагон объявил в пятницу о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $2 млрд, сообщает издание Defense News.

"Новая помощь на $2 млрд включает больше боеприпасов для HIMARS, дополнительные боеприпасы для 155-мм артиллерийских орудий", - информирует издание.

По его данным, Вашингтон также поставит Киеву беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20.

Со своей стороны, в Белом доме заявили, что в новый пакет помощи включены противовоздушные беспилотные системы, электронная аппаратура обнаружения боевой техники, оборудование для разминирования и обеспечения защищенных каналов связи.

СМИ напоминают, что за год США предоставили Украине военную помощь на $32 млрд.

США Украина HIMARS
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