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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Белый дом заявил, что будет постоянно интересоваться потребностями Украины в американской помощи

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты будут на постоянной основе поддерживать контакты с Украиной, чтобы быть в курсе, какая американская помощь требуется Киеву, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы будем продолжать работать с ними (украинцами - ИФ) из месяца в месяц, чтобы выяснять, есть ли дополнительные средства, которые им нужны", - сказал Салливан в эфире телеканала CNN.

Салливан отметил, что США официально объявили о преставлении нового пакета помощи Украине на $2 млрд, и уточнил, во время недавнего визита президента США Джо Байдена в Украину тот "привез с собой объявление о большем количестве артиллерии, боеприпасов, установок HIMARS на фоне объявленных поставок американских танков и бронемашин".

США Украина
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