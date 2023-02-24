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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Минобороны Молдавии заявило об отсутствии прямых угроз безопасности страны

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Прямых угроз безопасности Молдавии нет, прокомментировало Минобороны республики сообщения Минобороны России о возможных провокациях со стороны Украины в Приднестровском регионе.

Министерство сообщило, что "сотрудничает со всеми другими органами безопасности государства, чтобы быть способными предотвратить любую попытку дестабилизации, сохранить мир и стабильность в стране, и обеспечить безопасность граждан".

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"Войска Национальной армии в составе Совместных миротворческих сил в Зоне безопасности на Днестре действуют в штатном режиме. В случае выявления возможных опасностей для безопасности страны Минобороны незамедлительно информирует общественное мнение", - подчеркивается в сообщении.

Минобороны призвало граждан "сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников". "Распространяемая ложная информация направлена на создание паники и замешательства среди жителей обоих берегов Днестра", - добавили в ведомстве.

"Поток людей и транспортных средств через внутренние таможенные посты на текущей неделе остается неизменным, количество пунктов пропуска не изменилось, штаты постов не пополнялись и не вооружались, перемещения войск и военной техники не фиксировались. Нарушений дисциплины среди миротворцев не зафиксировано", - сообщает пресс-служба бюро по реинтеграции Молдавии.

Накануне Минобороны России заявило, что Киев "активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику".

Молдавия Приднестровье
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