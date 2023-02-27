В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Приднестровье

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле обеспокоены ситуацией в Приднестровье, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности. Ситуация неспокойная, она провоцируется извне, - сказал он. - Мы знаем, как наши оппоненты в украинском режиме, в киевском режиме, так и в европейских странах способны на различного рода провокации".

23 февраля российское Минобороны заявило, что, по его данным, киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, а предлогом для вторжения будет инсценировка наступления российских войск с территории Приднестровья. По информации военного ведомства, подготовка провокации активизируется.

24 февраля в Кишиневе эти сообщения опровергли и заявили о приверженности мирного урегулирования приднестровского конфликта. В этот же день российский МИД предостерег США, НАТО и Киев "от авантюрных шагов" в отношении Приднестровья.