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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Кишинев опроверг заявления МИД РФ о подготовке Украиной провокаций в Приднестровье

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии опровергло утверждения российского внешнеполитического ведомства и Минобороны России о якобы готовящихся провокациях Украины в Приднестровье.

В РоссииМинобороны РФ заявило, что Украина активизировала подготовку к вторжению в ПриднестровьеЧитать подробнее

"Сообщения властей России о провокациях со стороны Украины в Приднестровье не соответствуют действительности. Власти Молдавии опровергают эти заявления и считают их необоснованными, сделанными с целью манипулирования общественным мнением. Ситуация с безопасностью в регионе стабильна", - говорится в сообщении на сайте МИДЕИ.

В министерстве подчеркнули, что власти Молдавии рассматривают исключительно мирный сценарий урегулирования приднестровского конфликта.

"В связи с этим мы считаем сегодняшнее заявление МИД России провокационным, и подтверждаем необходимость вывода российских войск с территории Молдавии", - подчеркивается в сообщении.

Ранее Минобороны Молдавии также заявило, что прямых угроз безопасности страны нет.

Накануне Минобороны России заявило, что "киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику". МИД РФ сообщил, что в случае провокаций "ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные Силы РФ адекватно отреагируют, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в н.п. Колбасна в Приднестровье".

Молдавия Приднестровье Украина
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