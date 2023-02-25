Что случилось этой ночью: суббота, 25 февраля

Согласование ЕС нового пакета санкций против РФ, опровержение Молдавией информации о провокациях Украины в Приднестровье, расширение антироссийских санкций Канады

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Постпреды ЕС согласовали десятый пакет санкций против России. В него, в частности, вошли новые экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения и технологий, а также меры против физических и юридических лиц.

- Кишинев опроверг заявления МИД РФ о подготовке Украиной провокаций в Приднестровье. Власти Молдавии считают ситуацию с безопасностью в регионе стабильной и назвали сообщения российского МИД "необоснованными".

- Канада ввела новые санкции против России. Ограничения затронули 129 физических лиц и 63 организации, в том числе связанные с российской оборонной промышленностью. Канада также решила передать Украине еще четыре танка Leopard 2.

- Макрон и Шольц призвали Зеленского подумать о переговорах с Москвой. По сообщению источника The Wall Street Journal, три лидера встретились в Париже ранее в этом месяце.

- США пообещали Украине более $10 млрд помощи. Эта сумма включает в себя бюджетную поддержку правительства Украины и дополнительную экономическую помощь.