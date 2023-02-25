Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Что случилось этой ночью: суббота, 25 февраля

Согласование ЕС нового пакета санкций против РФ, опровержение Молдавией информации о провокациях Украины в Приднестровье, расширение антироссийских санкций Канады

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Постпреды ЕС согласовали десятый пакет санкций против России. В него, в частности, вошли новые экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения и технологий, а также меры против физических и юридических лиц.

- Кишинев опроверг заявления МИД РФ о подготовке Украиной провокаций в Приднестровье. Власти Молдавии считают ситуацию с безопасностью в регионе стабильной и назвали сообщения российского МИД "необоснованными".

- Канада ввела новые санкции против России. Ограничения затронули 129 физических лиц и 63 организации, в том числе связанные с российской оборонной промышленностью. Канада также решила передать Украине еще четыре танка Leopard 2.

- Макрон и Шольц призвали Зеленского подумать о переговорах с Москвой. По сообщению источника The Wall Street Journal, три лидера встретились в Париже ранее в этом месяце.

- США пообещали Украине более $10 млрд помощи. Эта сумма включает в себя бюджетную поддержку правительства Украины и дополнительную экономическую помощь.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден заявил, что Украине в настоящий момент не нужны истребители F-16

Байден заявил, что Украине в настоящий момент не нужны истребители F-16

Постпреды ЕС согласовали десятый пакет санкций против России

Канада ввела новые санкции против России

Постпреды ЕС снова не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций

США пообещали Украине более $10 млрд помощи

США пообещали Украине более $10 млрд помощи

Кишинев опроверг заявления МИД РФ о подготовке Украиной провокаций в Приднестровье

Что произошло за день: пятница, 24 февраля

ФРГ решила увеличить количество передаваемых Украине танков Leopard 2 до 18

США включили в санкционный список вице-премьера Голикову и восемь министров

США включили в санкционный список вице-премьера Голикову и восемь министров

Минфин США внес в санкционные списки по РФ 22 физических и 83 юридических лица

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });