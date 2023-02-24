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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Премьер Польши заявил о готовности обучать украинских пилотов управлять F-16

Премьер Польши заявил о готовности обучать украинских пилотов управлять F-16
Фото: Omar Marques/Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Польша готова обучать пилотов Украины управлению истребителями F-16, сообщил в пятницу в Киеве глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

"Мы готовы обучать украинских пилотов на самолетах F-16, но такие решения зависят от соглашений в рамках более широкой коалиции", - приводит слова премьера Польское телевидение.

Ранее в пятницу он сообщил, что Польша поставила на Украину первые четыре танка Leopard 2 4A и пообещал, что вскоре прибудут очередные танки.

Польша Матеуш Моравецкий F-16
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