Беспилотный корабль "Союз МС-23" стартовал к МКС на замену поврежденному "Союзу МС-22"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с беспилотным кораблем "Союз МС-23", который заменит на Международной космической станции (МКС) поврежденный "Союз МС-22", стартовала с космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмоса".

Пуск ракеты состоялся в 03:24 мск с площадки № 31. Полет корабля пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС запланирована на 26 февраля в 04:01 по Москве.

По данным госкорпорации, корабль пробудет на орбите 215 суток.

На "Союзе МС-23" осенью на Землю сможет вернуться российско-американский экипаж поврежденного корабля "Союз МС-22" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

Корабль доставит на станцию 429 кг грузов, среди них - средства медицинского контроля и обследования, уборки станции и контроля чистоты атмосферы, обеспечения газового состава, водообеспечения и оборудование для научных экспериментов "Взаимодействие-2", "Матрешка-Р", "Кардиовектор", "МСК-2", "Каскад", "Фаген" и "Пробиовит".

Также беспилотный корабль привезет сменное оборудование для систем российского сегмента станции, средства приземления, технического обслуживания и ремонта, поддержки экипажа, профилактики неблагоприятного действия невесомости, санитарно-гигиенического обеспечения, защиты космонавтов от вредных воздействий, белье и контейнеры с рационами питания.

18 февраля в "Роскосмосе" сообщили, что специалисты госкорпорации не выявили нарушений на радиаторе корабля "Союз МС-23". Проверка проводилась из-за случаев разгерметизаций систем терморегулирования на кораблях "Союз МС-22" в декабре и "Прогрессе МС-21" в феврале.