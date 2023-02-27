Что случилось этой ночью: понедельник, 27 февраля

Мнение Белого дома о мирном плане КНР, статья Медведева в "Известиях", возобновление движения по трассе "Нева" после массового ДТП

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Белом доме сочли сложной реализацию мирного плана Китая по Украине. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что "Китай предложил этот план, не проведя ни одного разговора между председателем Си Цзиньпином и президентом (Украины) Зеленским".

- Медведев заявил, что накачивание Украины оружием угрожает мировой ядерной катастрофой. В статье, опубликованной в "Известиях", он пишет, что "если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации" и что "мир без России нам не нужен".

- Скоростная трасса "Нева" возобновила работу в обычном режиме после массового ДТП. Восстановить движение удалось спустя 12 часов после массового ДТП с участием более 40 грузовых и легковых автомобилей.

- Республиканцы призвали привлечь КНР к ответственности после выводов минэнерго США о происхождении COVID-19. Министерство пришло к выводу, что причиной вспышки COVID-19, вероятно, стала утечка вируса из лаборатории.

- Овечкин сократил до 81 гола отставание от рекорда Гретцки в НХЛ. "Вашингтон" в гостях потерпел поражение от "Баффало" со счетом 7:4, но россиянин стал автором одного из голов и довел до 813 число своих голов за карьеру в НХЛ.