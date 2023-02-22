Песков заявил, что ему нечего добавить к опровержению Пекином сообщений о военной помощи РФ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего добавить к опровержению китайской стороны о военной помощи России.

"Я не думаю, что я могу более красочно ответить по этой теме, чем это уже сделали китайские представители. Они уже ответили на этот вопрос, решительно опровергли, и нечего добавить", - сказал Песков в среду журналистам.

Так он ответил на вопрос, просила ли Россия военной помощи у Китая.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность сообщениями о том, что Китай может рассматривать возможность поставки оружия России.

"Мы все больше обеспокоены тем, что Китай, возможно, планирует предоставить помощь в виде летального оружия для России", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон внимательно следит за тем, чтобы Китай не предоставлял военную помощь России.

"По состоянию на сегодняшний день, мы не можем сказать, что Китай систематически поставляет военную помощь России или обходит санкции. Это то, за чем мы очень пристально следим", - заявил Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник, 20 февраля, заявил, что предостерегал заведующего канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И от поставок китайского оружия России.

В МИД КНР в понедельник заверили, что не поставляют вооружение России.

"Мы не приемлем обвинения США в отношениях России и Китая, не говоря уже о принуждении и давлении", - сказал представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, слова которого привели западные СМИ.

Он отметил, что подход Китая не нацелен на конфронтацию с какими-либо "третьими сторонами", а сотрудничество Москвы и Пекина "находится в пределах суверенитета двух независимых стран".