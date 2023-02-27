Лидер Приднестровья призвал жителей региона не поддаваться панике

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Лидер Приднестровья Вадим Красносельский призвал жителей региона соблюдать спокойствие и не поддаваться паническим настроениям.

"Если народу будет угрожать реальная опасность, я лично и безотлагательно проинформирую об этом граждан. Важно не поддаваться паническим настроениям, каждому следует четко знать порядок действий, соответствующих конкретной ситуации, и безоговорочно выполнять их", - заявил он в понедельник на еженедельном селекторном совещании с руководителями органов власти и управления региона.

Как сообщила пресс-служба главы администрации региона, на совещании главным вопросом обсуждения стала ситуация "по внешнему периметру Приднестровья".

Красносельский признал обстановку напряженной, однако призвал соблюдать спокойствие.

На прошлой неделе министерство обороны РФ заявило о намерении украинских властей провести вооруженные провокации в Приднестровье, чтобы обвинить в них Россию. "По имеющейся информации, в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины", - говорилось в заявлении Минобороны РФ.

"В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья, - заявило Минобороны России. - Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации".

В свою очередь руководство Украины утверждало, что дестабилизировать ситуацию в Молдавии планирует Россия.