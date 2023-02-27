Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Лидер Приднестровья призвал жителей региона не поддаваться панике

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Лидер Приднестровья Вадим Красносельский призвал жителей региона соблюдать спокойствие и не поддаваться паническим настроениям.

"Если народу будет угрожать реальная опасность, я лично и безотлагательно проинформирую об этом граждан. Важно не поддаваться паническим настроениям, каждому следует четко знать порядок действий, соответствующих конкретной ситуации, и безоговорочно выполнять их", - заявил он в понедельник на еженедельном селекторном совещании с руководителями органов власти и управления региона.

В миреКишинев опроверг заявления МИД РФ о подготовке Украиной провокаций в ПриднестровьеЧитать подробнее

Как сообщила пресс-служба главы администрации региона, на совещании главным вопросом обсуждения стала ситуация "по внешнему периметру Приднестровья".

Красносельский признал обстановку напряженной, однако призвал соблюдать спокойствие.

На прошлой неделе министерство обороны РФ заявило о намерении украинских властей провести вооруженные провокации в Приднестровье, чтобы обвинить в них Россию. "По имеющейся информации, в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины", - говорилось в заявлении Минобороны РФ.

"В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья, - заявило Минобороны России. - Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации".

В свою очередь руководство Украины утверждало, что дестабилизировать ситуацию в Молдавии планирует Россия.

Приднестровье Вадим Красносельский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Крупнейший золотодобытчик мира сохранил производство золота на уровне 2021 года

Крупнейший золотодобытчик мира сохранил производство золота на уровне 2021 года

Первая партия казахстанской нефти сдана в систему "Транснефти" для поставки в Германию

Глава польской Orlen заявил о прекращении поставок нефти из РФ в Польшу

Глава польской Orlen заявил о прекращении поставок нефти из РФ в Польшу

Новая попытка запуска Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" запланирована на 2 марта

Из-за снежной бури парализовано движение в ряде областей Хорватии

Из-за снежной бури парализовано движение в ряде областей Хорватии

Отменен запуск корабля Сrew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа

Отменен запуск корабля Сrew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа

В Сеуле сочли преждевременным называть дочь Ким Чен Ына его преемницей

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 февраля

Пандемия коронавируса

Республиканцы призвали привлечь КНР к ответственности после вывода Минэнерго США о происхождении COVID-19

В Белом доме сочли сложной реализацию мирного плана Китая по Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });