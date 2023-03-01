В Тирасполе не заметили признаков приготовлений к боевым действиям в Приднестровье
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Власти в Тирасполе заявили об отсутствии признаков подготовки к боевым действиям в зоне безопасности в Приднестровье.
Сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков сообщил, что власти контролируют ситуацию.
"Мы чётко анализируем сведения из средств массовой информации, полученные в ходе общения с главами администраций, населением, проживающим в этих районах, с правоохранительными органами, сведения о ситуации в воинских частях и подразделениях. Никаких приготовлений к ведению боевых действий со стороны Молдавии и Приднестровья не присутствует. Осложнения ситуации в зоне безопасности как таковой нет", - сказал он в телеинтервью.
Накануне лидер непризнанной республики Вадим Красносельский призвал жителей Приднестровья соблюдать спокойствие и не поддаваться паническим настроениям.
Между тем миротворческие силы Приднестровья сообщили о начале трехмесячных военных сборов. "Миротворческий контингент Приднестровской молдавской республики продолжает прием заявок на участие в очередных трехмесячных сборах с 1 марта", - говорилось в сообщении, опубликованном 28 февраля на сайте ведомства. Согласно сообщению, в плановых сборах могут принять участие годные к военной службе мужчины в возрасте до 55 лет.
Объединенная контрольная комиссия (ОКК) является координирующим органом в зоне безопасности. Ей подчиняются трехсторонние миротворческие силы от Молдавии, России и Приднестровья. Комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах прекращения вооруженного конфликта в Приднестровье от 21 июля 1992 года. В соответствии с документом в регион были введены миротворцы. В настоящее время они начитывают по 350-400 военнослужащих от Молдавии, России и Приднестровья.