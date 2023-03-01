В Тирасполе не заметили признаков приготовлений к боевым действиям в Приднестровье

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Власти в Тирасполе заявили об отсутствии признаков подготовки к боевым действиям в зоне безопасности в Приднестровье.

Сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков сообщил, что власти контролируют ситуацию.

"Мы чётко анализируем сведения из средств массовой информации, полученные в ходе общения с главами администраций, населением, проживающим в этих районах, с правоохранительными органами, сведения о ситуации в воинских частях и подразделениях. Никаких приготовлений к ведению боевых действий со стороны Молдавии и Приднестровья не присутствует. Осложнения ситуации в зоне безопасности как таковой нет", - сказал он в телеинтервью.

Накануне лидер непризнанной республики Вадим Красносельский призвал жителей Приднестровья соблюдать спокойствие и не поддаваться паническим настроениям.

Между тем миротворческие силы Приднестровья сообщили о начале трехмесячных военных сборов. "Миротворческий контингент Приднестровской молдавской республики продолжает прием заявок на участие в очередных трехмесячных сборах с 1 марта", - говорилось в сообщении, опубликованном 28 февраля на сайте ведомства. Согласно сообщению, в плановых сборах могут принять участие годные к военной службе мужчины в возрасте до 55 лет.