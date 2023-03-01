Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

В Тирасполе не заметили признаков приготовлений к боевым действиям в Приднестровье

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Власти в Тирасполе заявили об отсутствии признаков подготовки к боевым действиям в зоне безопасности в Приднестровье.

Сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков сообщил, что власти контролируют ситуацию.

"Мы чётко анализируем сведения из средств массовой информации, полученные в ходе общения с главами администраций, населением, проживающим в этих районах, с правоохранительными органами, сведения о ситуации в воинских частях и подразделениях. Никаких приготовлений к ведению боевых действий со стороны Молдавии и Приднестровья не присутствует. Осложнения ситуации в зоне безопасности как таковой нет", - сказал он в телеинтервью.

В РоссииМинобороны РФ заявило, что Украина активизировала подготовку к вторжению в ПриднестровьеЧитать подробнее

Накануне лидер непризнанной республики Вадим Красносельский призвал жителей Приднестровья соблюдать спокойствие и не поддаваться паническим настроениям.

Между тем миротворческие силы Приднестровья сообщили о начале трехмесячных военных сборов. "Миротворческий контингент Приднестровской молдавской республики продолжает прием заявок на участие в очередных трехмесячных сборах с 1 марта", - говорилось в сообщении, опубликованном 28 февраля на сайте ведомства. Согласно сообщению, в плановых сборах могут принять участие годные к военной службе мужчины в возрасте до 55 лет.

Объединенная контрольная комиссия (ОКК) является координирующим органом в зоне безопасности. Ей подчиняются трехсторонние миротворческие силы от Молдавии, России и Приднестровья. Комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах прекращения вооруженного конфликта в Приднестровье от 21 июля 1992 года. В соответствии с документом в регион были введены миротворцы. В настоящее время они начитывают по 350-400 военнослужащих от Молдавии, России и Приднестровья.

Приднестровье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Парламент Финляндии одобрил соглашения о членстве страны в НАТО

Чавушоглу исключил присоединение Турции к каким-либо односторонним санкциям

В МИД Белоруссии предупредили об угрозе прямого столкновения ядерных держав

В США заявили о способности Ирана за 12 дней произвести материал для атомной бомбы

Что случилось этой ночью: среда, 1 марта

Число жертв столкновения поездов в Греции выросло до 29 человек

Число жертв столкновения поездов в Греции выросло до 29 человек

Два поезда столкнулись в Греции, 16 человек погибли, более 80 ранены

В Пентагоне заявили, что помощь Украине поставляется исходя из ее потребностей

В Пентагоне заявили, что помощь Украине поставляется исходя из ее потребностей

Белград готов вести переговоры по согласованным пунктам, касающимся урегулирования в Косово

Белград готов вести переговоры по согласованным пунктам, касающимся урегулирования в Косово

В США пока не нашли свидетельств нецелевого использования выделяемой Украине помощи

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });