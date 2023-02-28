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SpaceX вывела на орбиту 21 интернет-спутник Starlink

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на орбиту очередную партию из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 21 спутника Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в понедельник в 18:13 по времени Восточного побережья США (во вторник в 02:13 мск).

Примерно через 1 час 5 минут после старта ракеты спутники Starlink отделились от ее второй ступени и вышли на штатную орбиту.

Запуск стал 75-м по счету запуском группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и седьмым в текущем году. SpaceX уже вывела на орбиту около 3,9 тысяч спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 3,6 тысячи аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась для запусков уже в третий раз, примерно через девять минут после старта совершила вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находившуюся в Атлантике примерно в 640 км от космодрома.

Во вторник также ожидается еще один запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с 51 интернет-спутником Starlink из Калифорнии.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 50 странах, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Falcon 9 Starlink
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