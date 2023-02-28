Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Талибы объявили о ликвидации командира ИГ, ответственного за нападения на дипмиссии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) объявило о ликвидации командира филиала "Исламского государства" (ДАИШ) - "Велаят Хорасан" (оба запрещены в РФ), ответственного за нападения на иностранные представительства в стране.

"Прошлой ночью в ходе операции в районе Хайрхана города Кабул были убиты два члена ДАИШ, один из них был важным должностным лицом хорасанского отделения ДАИШ - Кари Фатех", - сообщил во вторник официальный представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид.

По его словам, Кари Фатех был командующим ИГ в Хорасане, отвечал за провинцию Кунар.

"Недавние нападения на иностранные дипломатические посольства, мечети и другие объекты в Кабуле были совершены под его непосредственным руководством", - сообщил Муджахид.

Муджахид также добавил, что ранее в ходе операции талибов был ликвидирован главарь ИГ на Индийском субконтиненте Амин Ахангар, а многие члены ИГ, в том числе иностранные граждане, арестованы.

Талибан Исламское государство Афганистан Велаят Хорасан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные РФ заявили о планах Запада устроить провокации с токсичными химикатами на Украине

Что случилось этой ночью: вторник, 28 февраля

Япония заморозит активы 48 физических лиц и 94 организаций из России

Хакеры получили информацию правоохранительных органов при атаке на службу маршалов США

Хакеры получили информацию правоохранительных органов при атаке на службу маршалов США

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Лукашенко призвал закончить конфликт на Украине, пока РФ не развернула экономику полностью

Лукашенко призвал закончить конфликт на Украине, пока РФ не развернула экономику полностью

SpaceX из-за непогоды перенесла запуски двух групп спутников Starlink

SpaceX из-за непогоды перенесла запуски двух групп спутников Starlink

Что произошло за день: понедельник, 27 февраля

Военная операция на Украине

Wizz Air с 14 марта перестанет летать в Молдавию из соображений безопасности

Wizz Air с 14 марта перестанет летать в Молдавию из соображений безопасности

Brent подешевела до $82,55 за баррель

Brent подешевела до $82,55 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });