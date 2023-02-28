Нижняя палата парламента Японии одобрила военный бюджет на рекордные $50 млрд

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Палата представителей – нижняя палата парламента Японии – во вторник проголосовала за проект военного бюджета, предусматривающего выделение рекордных для страны $50 млрд на нужды обороны в 2023 финансовом году, сообщает Associated Press (AP).

Проект на 2023 финансовый год предусматривает рост военных расходов на 20% по сравнению с предыдущим годом. При этом общий объем государственного бюджета составит около $836 млрд и ожидает одобрения верхней палаты парламента – палаты советников. Японский парламент должен окончательно утвердить бюджет до конца марта.

По данным AP, $1,55 млрд предусмотрены на закупки у США крылатых ракет Tomahawk с дальностью полета до 1,6 тыс. км. Еще $830 млн должны пойти на компьютерные программы и оборудование для запуска этих ракет, на передачу технологий и тренировку персонала.

В минувший понедельник премьер Японии Фумио Кисида подтвердил, что Токио хочет закупить 400 ракет Tomahawk.

Рост оборонных расходов в 2023 финансовом году станет первым шагом Токио по наращиванию расходов на оборону в течение последующих пяти лет: на эти задачи хотят выделить порядка $315 млрд. AP отмечает, что Токио, намереваясь нарастить траты на оборону до 2% от ВВП, желает соответствовать аналогичному стандарту НАТО. В случае выполнения этого плана ежегодные оборонные расходы достигнут $73 млрд, и Япония станет третьей страной мира – после США и КНР – по величине военного бюджета.

Однако, отмечали японские СМИ, финансовая ситуация в Японии – худшая среди развитых стран, а размер долга более чем в два раза превосходит размер японской экономики.

Оппозиция также подвергла критике планы военного строительства, озвученные премьером Кисидой, и обвинила его в недостатке внимания к проблеме сокращения численности населения. Кисида в свою очередь назвал складывающуюся ситуацию национальным кризисом и обещал представить в предстоящие месяцы комплекс контрмер.

Уровень рождаемости в Японии, население которой теперь составляет примерно 124,2 млн человек, продолжает падать с 1973 года, когда он составлял 2,09 млн детей в год. В 2016 году число рожденных за год детей опустилось ниже отметки в 1 млн. Население страны сокращается уже 14 лет.

Во вторник правительство обнародовало статистику, согласно которой в 2022 году в Японии впервые с 1899 года, когда власти стали собирать данные по рождаемости, появилось меньше 800 тыс. младенцев – 799 тыс. 728. Сокращение населения Японии теперь идет быстрее, чем предсказывали ранее специалисты.