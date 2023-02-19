Посольство США призвало своих граждан избегать места проведения акций в Кишиневе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Посольство США в Молдавии рекомендовало своим гражданам избегать в воскресенье места проведения массовых акций протеста в Кишиневе. Предупреждение опубликовано на сайте посольства.

В сообщении отмечается, что акция протеста пройдет во второй половине дня у здания парламента. "Даже мирные демонстрации могут в любой момент стать опасными. Гражданам США рекомендуется избегать нахождения в этом районе", - говорится в обращении.

На 13:00 у здания парламента Молдавии намечена массовая акция протеста. Ее проводит движение "За народ", которое создала партия "Шор". Осенью это политическое формирование уже проводило акции протеста с требованиями об отставке правительства, президента и проведении досрочных парламентских выборов. Тогда акции прекратились после того, как правоохранительные органы провели обыски в офисах партии и изъяли крупные суммы денег, предназначенные для организации протестов. Несколько человек были арестованы. Илан Шор, который выступает на манифестациях по скайпу, осужден первой инстанцией на 7,5 лет по обвинению в участии в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии. Он скрывается в Израиле. Правительство Молдавии обратилось в Конституционный суд с запросом о признании партии "Шор" вне закона.

Между тем Генеральный инспекторат полиции Молдавии заявил, что "полиция не допустит провокаций в ходе акции протеста в воскресенье". В обнародованном сообщении полиция призвала всех участников предстоящего протеста "провести мирную акцию и следовать указаниям правоохранителей".

Как подчеркивается в сообщении, "заверяем вас, что полиция будет вмешиваться и пресекать любые действия, которые будут угрожать безопасности граждан или участников мероприятия".

Депутат от "Шор" Марина Таубер заявила, что "акция будет носить мирный характер и направлена на то, чтобы обязать правительство полностью оплатить счета граждан за газ, электричество и отопление за три зимних месяца".