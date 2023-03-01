США готовы корректировать ядерный арсенал в ответ на аналогичные шаги РФ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Если Россия после приостановки участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) будет совершенствовать свой ядерный арсенал, то США поступят так же, заявил в среду представитель госдепа Нед Прайс.

"Если мы увидим, что Россия предпринимает шаги, требующие каких-либо изменений нашего ядерного арсенала, мы внесем необходимые коррективы", - сказал он журналистам на брифинге.

Он добавил, что США "по-прежнему готовы к конструктивному взаимодействию с Россией по контролю над вооружениями, и в частности, по Договору о стратегических наступательных вооружениях".

"Мы хотим работать конструктивно с Россией по этой теме, мы полагаем, что это в наших общих интересах", - подчеркнул Прайс.

Кроме того, представитель госдепа подтвердил, что США получили от РФ по дипломатическим каналам уведомление о приостановке участия в ДСНВ.

"Могу подтвердить, что США и Россия обменялись дипломатическими нотами", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. При этом Прайс заверил, что в российском документе не было новой информации о том, какие положения ДСНВ РФ будет по-прежнему готова выполнять, а какие - нет.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ранее в среду, что Россия не видит необходимости придавать диалогу с США по тематике стратегических вооружений регулярный характер, однако готова к общению и обмену информацией по мере необходимости.