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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщается во вторник на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

В нем отмечается, что решение о возобновлении Россией действия ДСНВ принимается президентом РФ.

Как говорится в пояснительной записке, договор, подписанный в Праге 8 апреля 2010 года, предусматривает, что в целях обеспечения контроля за соблюдением положений договора каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность.

"При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по договору в указанной сфере деятельности", - отмечается в документе.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из договора.

Владимир Путин
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