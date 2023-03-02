Блинкен на встрече с Лавровым "на полях" G20 призвал РФ к отмене решения по ДСНВ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен при общении с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "на полях" встречи глав МИД G20 призвал Москву пересмотреть решение о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.

"Блинкен в разговоре с Лавровым обратил внимание на три момента: он заявил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы положить конец конфликту, что России следует отменить решение по приостановке участия в ДСНВ и что Москве следует освободить задержанного американца Пола Уилана", - информирует AP.

По данным источника агентства, разговор Блинкена и Лаврова продолжался около 10 минут.

Встреча министров иностранных дел G20 проходит 1-2 марта в Нью-Дели.

Предыдущие контакты госсекретаря США и главы МИД РФ состоялись 29 июля 2022 года, тогда они по телефону обсудили судьбу баскетболистки Бриттни Грайнер, на тот момент являвшейся фигуранткой уголовного дела в России, и осужденного за шпионаж Пола Уилана. При этом очные переговоры Блинкен и Лавров не проводили с января 2022 года.