Лавров и Блинкен пообщались "на ходу" на полях встречи глав МИД G20

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Руководители внешнеполитических ведомств России и США ергей Лавров и Энтони Блинкен пообщались на "полях" встречи глав МИД G20, но никаких переговоров не было, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии двадцатки Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и т.д. не было", - прокомментировала она сообщения СМИ сообщения о том, что между двумя министрами состоялся контакт.

Ранее 2 марта Захарова говорила, что беседа Лаврова и Блинкена невозможна из-за позиции США, которые "выступают за эскалацию конфликтов в принципе по всему миру", а "дипломатию, к сожалению, они, видимо, отодвинули на второй план".

1 марта Блинкен говорил, что не планирует встреч на полях саммита G20 ни с Лавровым, ни с главой МИД КНР Цинь Ганом.

Встреча министров иностранных дел "двадцатки" проходит 1-2 марта в Нью-Дели.

Блинкен и Лавров не проводили очные переговоры с января 2022 года.