Госдеп сообщил, что США пока не планируют новые контакты с РФ на высоком уровне

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Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Общение госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова на полях министерского заседания G20 в Индии продолжалось восемь минут, дальнейшие подобного рода контакты с Москвой не ожидаются, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

"Это был восьмиминутный, довольно краткий контакт", - сказал он в четверг журналистам в ходе брифинга. По словам Прайса, у США "нет иллюзий, что такое непродолжительное общение может в обозримом будущем или же прямо сейчас изменить позицию России".

Отвечая на вопрос журналистам о том, возможны ли теперь дальнейшие контакты с Россией, Прайс заявил, что "в ближайшее время США не ожидают какого-либо контакта на высоком уровне".

В то же время, он добавил, что Вашингтон "всегда открыт к диалогу".

Ранее Блинкен сообщил, что провел краткий разговор с Лавровым на полях министерского заседания G20, в ходе которого призвал министра иностранных дел России взаимодействовать для достижения "справедливого и прочного мира" на Украине. Блинкен также заявил, что США готовы обсуждать с Россией тему контроля над ядерным вооружением вне зависимости от того, в каком состоянии находятся двусторонние отношения.

Комментируя общение Лаврова и Блинкена, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: "В собственной себе манере, говоря дипломатическим языком, Сергей Викторович (Лавров - ИФ) отвел эти заходы. Ну, а по-русски вы знаете, как это все называется".