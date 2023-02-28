Перевозчики предупредили о "бутылочном горлышке" в Литве для потока фур из Европы на восток

Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - После того, как Польша закрыла большую часть пунктов пропуска на границе с Белоруссией, в Литве может скопиться поток грузового транспорта со всей Европы, перевозящего товары в Россию и Белоруссию, считает генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса Повилас Дрижас.

"Если оценивать географическую зону, где находится Литва, где находятся Беларусь, Украина, Латвия - мы являемся узким местом, где могут возникнуть определенные неожиданные кризисы, где на внешней границе Европы соберется большое количество грузовиков, у нас может образоваться очередь на 40-60 километров", - сказал Дрижас радиостанции LRT.

По его словам, литовские власти и сами перевозчики должны найти решения по проблеме снижения пропускной способности на восточной границе ЕС.

"Давайте оценим, кто сейчас проходит через литовскую границу, когда Польша закрыта - там 2-3% литовских перевозчиков, у нас идет трафик из Евросоюза в Россию. Теперь через нас будут проходить грузы между Европейским союзом и Россией с Беларусью", - сказал Дрижас.

Представители пограничной службы и таможни сообщили радиостанции LRT, что ситуация на границе стабилизировалась, и, по словам руководителя Национального центра кризисного управления Вилмантаса Виткаускаса, не вызывает беспокойства.

Очереди грузовиков на литовско-белорусской границе в последнее время увеличились после того, как Польша ограничила их проезд через свои пограничные пункты. Самые большие очереди формируются на пункте Мядининкай (Каменный Лог с белорусской стороны), утром во вторник здесь в ожидании стояли около 490 грузовых машин, в Шальчининкае (Бенякони с белорусской стороны) - около 300 фур.

Польша 10 февраля приостановила на неопределенное время работу пограничного пункта Бобровники-Берестовица на границе с Белоруссией. В настоящее время на польско-белорусской границе функционируют два пункта пропуска - один для грузового (Козловичи-Кукурыки), другой для легкового (Брест-Тересполь) транспорта. При этом с 21 февраля в польском пункте пропуска Кукурыки ограничено движение фур, за исключением зарегистрированных в государствах-членах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Всего, по данным Госпогранкомитета Белоруссии, между двумя странами ранее функционировали 6 пунктов пропуска, однако большая часть КПП со временем была закрыта.

Литва в феврале в одностороннем порядке и без указания причин прекратила взаимодействие с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска.