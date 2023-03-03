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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Вице-премьер Молдавии опроверг сообщения о подготовке военной операции в Приднестровье

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян назвал "ложными" сообщения о готовящейся военной операции против непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

"Молдавские власти неоднократно говорили о приверженности исключительно мирным средствам урегулирования приднестровского конфликта. Это твердая, принципиальная позиция правительства", - сказал Серебрян в интервью телеканалу Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").

"Именно в этом направлении сосредоточены наши усилия, мы ведем переговоры с администрацией Приднестровья, которая также заявляет о стремлении вести переговоры", - подчеркнул Серебрян.

Минобороны Молдавии ранее также опровергло сообщения о подготовке военной операции в Приднестровье. "Распространяемая ложная информация направлена на создание паники и замешательства среди жителей обоих берегов Днестра", - заявило военное ведомство.

Молдавия Приднестровье
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