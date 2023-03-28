В Кишиневе сообщили о разработке концепции реинтеграции Приднестровья в состав Молдавии

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что правительство республики разрабатывает концепцию приднестровского урегулирования, но не будет ее раскрывать преждевременно.

"Мы не скрывали, что работаем над концепцией реинтеграции. Это не план реинтеграции, а концепция. Полагаю, что, господин Данилов имел в виду именно эту концепцию. Она находится в процессе разработки. Мы ведем консультации с нашими стратегическими партнерами, продолжаем переговоры и работу над этой концепцией", - сказал Серебрян на телеканале TV8.

Комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Кишинев разработал план реинтеграции Приднестровья, который рассчитан на семь лет, Серебрян сказал, что "работа над концепцией реинтеграции ведется постоянно".

Он не стал раскрывать содержание этой концепции.

"Мы не спешим, ситуация в регионе постоянно меняется. Обнародовать документ мы, конечно, не будем. Никто не согласится "играть с открытыми картами", это всегда делается во время переговорного процесса", - подчеркнул Серебрян.

Отвечая на вопросы, он подчеркнул, что со стороны Украины не видит никаких угроз по дестабилизации ситуации вокруг Приднестровья.

"Они строят на своей территории какие-то оборонительные сооружения. У Украины есть определенные опасения относительно российской группировки войск в Приднестровье. То, что они строят - это не наступательные действия. Это направлено, прежде всего, на борьбу с контрабандой и незаконной миграцией. В нынешней ситуации это очень важно", - добавил Серебрян.