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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Армения опровергла утверждения Баку о якобы транспортировке оружия в Карабах

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Заявления Баку о транспортировке оружия из Армении в Нагорный Карабах не соответствуют действительности, международное сообщество в связи с инцидентом в воскресенье, повлекшем жертвы, должно осудить действия Азербайджана, необходимо направить международную мониторинговую миссию, заявили в МИД Армении.

"Утверждения Азербайджана о том, что Армения направляет в Нагорный Карабах оружие, - нелепы. Из опубликованных МВД Нагорного Карабаха кадров становится понятным, что диверсионная группа Азербайджана напала на "УАЗ", в котором находились четверо сотрудников МВД Нагорного Карабаха, направлявшихся по служебным целям из Степанакерта в села Хин Шен и Мец Шен. Кроме рабочих документов и табельного оружия при них не было ничего. Действия азербайджанской диверсионной группы иначе как терактом невозможно охарактеризовать", - говорится в заявлении ведомства.

Как подчеркнули в МИД, "Армения призывает международное сообщество, страны и международные организации, заинтересованные в установлении реального мира в нашем регионе, строго осудить очередное проявление применения силы и провоцирование широкомасштабных боевых действий со стороны Азербайджана, а также предпринять активные шаги для исключения дальнейших нарушений Азербайджаном взятых международных обязательств".

В миреВ НКР сообщили о трех погибших сотрудниках полиции из-за диверсии ВС АзербайджанаЧитать подробнее

В ведомстве отметили, что "в сложившейся ситуации направление в Лачинский коридор и Нагорный Карабах международной мониторинговой миссии становится жизненно важной необходимостью".

Три сотрудника паспортно-визового управления полиции непризнанной Нагорно-Карабахской республики погибли, один пострадал в результате диверсии, совершенной ВС Азербайджана утром в воскресенье, сообщили ранее в МВД непризнанной НКР.

Между тем, в Минобороны Азербайджана заявляли о военной провокации со стороны Армении в Карабахе.

Армения НКР Карабах Азербайджан
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