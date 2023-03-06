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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Законодатели США сообщили о недостаточности фактов для раскрытия источника COVID-19

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Может пройти "вечность", прежде чем правительство США точно узнает, откуда взялся COVID-19, заявил главный демократ в комитете палаты представителей по разведке Джим Хаймс.

"У нас так мало фактов, что неизбежно разные агентства придут к разным выводам", - сказал Хаймс в интервью телеканалу NBC News.

"Может пройти целая вечность, прежде чем мы действительно узнаем точно, что произошло", - отметил он.

Его точку зрения разделил председатель комитета, республиканец Майк Тернер.

"Прямых доказательств нет, у нас нет Китая, признающего это, у нас нет лаборатории Уханя, передающей эти материалы", - цитируют американские СМИ Тернера.

В свою очередь, сенатор Марк Уорнер обвинил Китай в отказе быть открытым и честным в отношении происхождения COVID-19.

"Если бы этот вирус возник практически где-либо еще, там были бы ученые со всего мира", - сказал он в эфире Fox News.

Тем временем бывший комиссар здравоохранения города Балтимор и профессор Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вен в интервью телеканалу CNN заявила, что все ведомства единодушны в том, что распространение коронавируса в мире не было преднамеренным шагом.

"Есть одна вещь, которую разведывательное сообщество обнаружило и, фактически, единодушно заявляло с самого начала, а именно, что это не было преднамеренным. Это не было биологическим оружием или чем-то таким, что пытался сделать Китай, или ученые, или какие бы то ни было политики или политические лидеры", - отметила она.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что эксперты министерства энергетики США пришли к выводу, что коронавирус COVID-19, скорее всего, распространился из-за утечки из лаборатории в Китае. Министерство пришло к такому выводу, изучив новые разведданные. ФБР сделало похожий вывод, используя собственные источники, в 2021 году.

После данного сообщения члены республиканской партии в конгрессе усилили свои призывы к незамедлительным действиям против китайского правительства.

"Что важно, так это привлечь Коммунистическую партию Китая к ответственности, чтобы это больше не повторилось", - написал в социальных сетях сенатор Том Коттон.

Тем не менее, пока в органах власти США нет единого мнения по данному вопросу. Четыре правительственные структуры, равно как специально сформированная группа специалистов по разведке, по-прежнему склоняются к теории о естественном происхождении вируса. Еще два американских ведомства пока не могут прийти к однозначному выводу.

Хроника 09 января 2020 года – 06 марта 2023 годаПандемия коронавируса
США коронавирус
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