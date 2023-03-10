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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Палата представителей США поддержала раскрытие разведанных о происхождении коронавируса

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала предложение рассекретить данные американской разведки о происхождении COVID-19, сообщает AP. Соответствующий законопроект одобрили 419 депутатов.

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Ранее его приняли сенаторы. Теперь документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

В законопроекте речь идет о разведданных об Уханьском институте вирусологии. Эти данные указывают на "возможные связи" между проведенными исследованиями и вспышкой COVID-19, отмечает агентство. В разведсообществе США нет единого мнения о происхождении коронавируса, случилось ли это в результате лабораторного инцидента или появилось естественным образом. Некоторые эксперты склоняются к тому, что истинную причину возникновения можно и не узнать вовсе.

Ранее в марте директор ФБР Кристофер Рэй повторил версию возникновения COVID-19 в результате лабораторного инцидента в Ухане. В Китае такую возможность отрицают и напоминают, что делегация экспертов ВОЗ не нашла связей возникновения вируса с Уханем.

Вскоре после начала пандемии бывший тогда президентом США Дональд Трамп неоднократно озвучивал версию о "лабораторном" происхождении коронавируса. Он утверждал, что Китаю нужно будет возместить нанесенный миру ущерб от коронавируса. Сам COVID-19 Трамп часто называл "китайским вирусом", однако его оппоненты критиковали подобные утверждения. При нынешнем президенте США Джо Байдене работа по определению происхождения COVID-19 продолжается.

Хроника 09 января 2020 года – 10 марта 2023 годаПандемия коронавируса
США Китай Ухань Конгресс ФБР Дональд Трамп Джо Байден
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