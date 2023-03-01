Глава Роспотребнадзора не видит доказательств происхождения COVID-19 из лаборатории в КНР

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Доказательств и подтверждений версии о возможной утечки коронавируса из лаборатории в Ухане нет, но необходимо узнать реальное происхождение вируса, так как "из ниоткуда" он взяться не мог, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Первая комиссия ВОЗ для расследования, в составе которой от России был заместитель директора Института Пастера, установила, что система защиты в лабораториях Китая очень хорошая. Комиссия уехала с выводом, что из лаборатории утечки быть не могло. У нас доказательств и подтверждений о возможной утечке коронавируса из лаборатории в Ухане нет. Оснований считать, что произошла утечка, тоже нет", - сказала она.

Попова подчеркнула, что необходимо узнать реальное происхождение вируса, так как "из ниоткуда он взяться не мог". Такое расследование потребует очень большой работы, и есть вероятность, что никогда не будет установлено, откуда взялся коронавирус, добавила она.

Также она отметила, что не видит "доказательств искусственного происхождения (COVID-19)".

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса: утечка могла произойти при лабораторном инциденте в Ухане. Незадолго до этого The Wall Street Journal сообщила, что эксперты Минэнерго США, изучив разведданные, решили, что причиной пандемии, скорее всего, стала утечка из лаборатории в Китае.

В Белом доме на это сказали, что в администрации США нет единого мнения о происхождении коронавируса.