Блинкен отметил, что у США нет однозначного ответа на вопрос о происхождении COVID-19

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Представители различных ведомств в США придерживаются различных версий о происхождении коронавируса COVID-19, но ни у одной из сторон пока нет решающих аргументов. Об этом заявил в четверг индийскому медиа India Today госсекретарь США Энтони Блинкен.

"После масштабного исследования некоторые наши ведомства считают, что коронавирус произошел из-за лабораторной утечки в Ухане. Другие считают более вероятной версию с происхождением на рынке в Ухане. Ни одно из ведомств не может сказать наверняка, которая из версий - верная", - сказал он.

"Достоверно нам не известно, но действительно есть вероятность того, что он произошел в лаборатории, и это очень реальная версия... но она не окончательная", - подчеркнул Блинкен.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что эксперты министерства энергетики США пришли к выводу, что коронавирус COVID-19, скорее всего, распространился из-за утечки из лаборатории в Китае. Министерство пришло к такому заключению, изучив новые разведданные. ФБР сделало похожий вывод, используя собственные источники, в 2021 году.

Тем не менее, как пишет газета, пока в органах власти США нет единого мнения по данному вопросу. Четыре правительственные структуры, равно как специально сформированная группа специалистов по разведке, по-прежнему склоняются к теории о естественном происхождении вируса. Еще два американских ведомства пока не могут прийти к однозначному выводу.