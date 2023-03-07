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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

Столтенберг выразил уверенность во вступлении Швеции в НАТО

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция без сомнения присоединится к Североатлантическому альянсу, вопрос состоит лишь в том, сколько времени займет этот процесс.

"Швеция станет членом НАТО, но вопрос состоит в том, когда это произойдет", - заявил Столтенберг на пресс-конференции со шведским премьером Ульфом Кристерссоном.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран НАТО только Турция и Венгрия пока не ратифицировали членство Швеции и Финляндии в альянсе. Ранее в марте парламент Венгрии перенес голосование по вопросу ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО, теперь оно должно будет состояться не раньше 20 марта. До этого в повестке заседаний парламента значилось, что голосование по вопросу вступления скандинавских стран в альянс пройдет в период с 6 по 9 марта.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих стран объявить террористическими курдские организации и выдать ей лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре. При этом в Анкаре неоднократно заявляли, что Турция может ратифицировать членство Финляндии в НАТО ранее, чем Швеции.

НАТО Йенс Столтенберг Швеция
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