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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Швеция и Финляндия впервые примут участие в антикризисных учениях НАТО

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Финляндия и Швеция, обладающие статусом приглашенных членов НАТО, впервые примут участие в ежегодных учениях альянса по управлению кризисными ситуациями CMX 2023, сообщает во вторник агентство BNS со ссылкой на канцелярию литовского правительства.

Согласно сообщению, в ходе учений, которые состоятся 9-15 марта, гражданский и военный персонал будет обучаться управлению кризисными ситуациями. В них примут участие Литва и другие союзники по альянсу.

На учениях Литва будет стараться укрепить сотрудничество с союзниками и повысить готовность к управлению возможными кризисными ситуациями, отметили в канцелярии.

В учениях не будут задействованы дислоцированные силы союзников, на них будет отрабатываться реагирование на сложные гражданско-военные сценарии в гибридной среде, подчеркивается в сообщении.

Подобного рода учения проводятся с 1992 года, напоминает BNS.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены альянса ратифицируют протоколы о вступлении.

Из 30 стран НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Швеция Финляндия НАТО Литва
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