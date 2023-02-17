Финляндия не отзовет заявку в НАТО, если Турция не ратифицирует членство Швеции

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Финляндия не хочет и не намерена отзывать заявку на членство в НАТО, если Турция не ратифицирует членство Швеции, заявил президент страны Саули Ниинистё на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщают финские СМИ.

"Мы не хотим отзывать нашу заявку и не можем этого сделать", - ответил он, когда его спросили, что будет делать Финляндия, если Турция ратифицирует только ее заявку.

Президент добавил, что "цель Финляндии состоит в том, чтобы вступить в НАТО вместе со Швецией как можно скорее".

"В конце концов, прошло уже много времени", - сказал он.

Отвечая на вопрос о передаче Украине танков Leopard, Ниинистё не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Финляндия сделала это.

Он сказал, что Финляндия отправила помощь Украине, но предпочел бы не разглашать ее содержание, потому что не хочет раскрывать ресурсы страны. Он подчеркнул, что Финляндия предоставила больше помощи на душу населения, чем, например, Германия, и в той же мере, что и Польша.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. Турция согласилась на подписание протокола, потребовав, чтобы обе эти страны выполнили ряд ее условий: отказались от участия в оружейном эмбарго, выдавали Анкаре тех, кого она считает террористами, и не оказывали им поддержку.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия. Парламент Венгрии рассмотрит этот вопрос в течение февраля.

Анкара не раз выражала недовольство тем, что Швеция и Финляндия не спешат выполнять ее требования надлежащим образом. Ситуацию с Швецией особенно осложнил инцидент, когда правый радикал сжег в Стокгольме Коран. После этого руководство Финляндии не раз подтверждало приверженность одновременному со Швецией вступлению в НАТО.