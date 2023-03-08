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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

Полиция начала разгон протеста в центре Тбилиси

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Грузинская полиция начала выдавливать участников проходящей перед зданием парламента в Тбилиси акции протеста после того, как манифестанты стали закидывать полицейских различными предметами, включая воспламеняющиеся средства, сообщило МВД Грузии.

"Формы протеста участников митинга в районе здания парламента приобрели крайне насильственный характер", - говорится в сообщении, распространенном в ночь на среду.

Полиция и спецназ приступили к выдавливанию участников акции протеста с проспекта Руставели, проинформировали в ведомтве.

Там добавили, что в результате акции есть пострадавшие как среди протестующих, так и со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Грузинские телеканалы транслируют кадры, на которых видно, что сотни полицейских строем движутся в сторону протестующих, применяют слезоточивый газ, водометы.

В Тбилиси с утра проходит акция протеста, манифестанты выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах. Поддержку манифестантам выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить вето на закон.

Ранее во вторник парламентское большинство поддержало в первом чтении один из рассматриваемых законопроектов о регистрации иностранных агентов. Оппозиционные фракции голосовали против.

В первом чтении был принят законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который был разработан группой депутатов из фракции "Сила народа".

Другой законопроект о регистрации иностранных агентов является переводом на грузинский язык действующего американского закона, принятого в 1939 году с целью борьбы против фашизма.

Грузия
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