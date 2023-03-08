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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

Грузинская оппозиция призвала сторонников к участию в новой акции протеста

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Грузинская оппозиция анонсируют новую акцию протеста в среду во второй половине дня на площади перед зданием парламента в Тбилиси.

"Сегодня против мирной акции была применена спецназом и полицией непропорциональная сила. Задержаны очень много участников акции, среди них лидер оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Уже через несколько часов на площади перед парламентом соберутся на акцию еще больше людей, чем вчера", - заявил журналистам лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Гиоргий Вашадзе.

Он полагает, что "мировое сообщество обязательно осудит за разгон мирной акции действующие грузинские власти".

Противостояние оппозиционеров с полицейскими продолжается.

"Площадь перед зданием парламента полностью контролируют полицейские и спецназ. Несколько десятков оппозиционеров находятся на проспекте Руставели рядом с полицейским кордоном. Время от времени полицейские задерживают близко подошедших к ним участников акции", - передает корреспондент "Интерфакса".

Во вторник после принятия парламентом в первом чтении закона об иностранных агентах лидеры оппозиции призвали своих сторонников на акцию, в ходе которой произошли несколько столкновений с полицией.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку манифестантам и пообещала наложить вето на закон.

Грузия Тбилиси
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