Президент Грузии поддержала участников акции протеста в Тбилиси

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку участникам акции протеста в Тбилиси, заявив, что наложит вето на закон об иноагентах, который "должен быть аннулирован".

"Я с вами, людьми, представляющими свободную Грузию, которая видит свое будущее в Европе и не даст никому возможность отнять это будущее", - сказала Зурабишвили в специальном обращении.

По ее словам, закон об иноагентах, "должен быть аннулирован любой формой и его нельзя отправлять для анализа в Венецианскую комиссию Совета Европы".

"С первого же дня я сказала, что наложу вето на этот закон и сделаю это. Меня интересует только будущее Грузии, ее Конституция, гарантом которой я являюсь. (...) Все, кто сегодня проголосовал за этот закон, нарушили Конституцию страны", - резюмировала глава государства.

В Тбилиси с утра проходит акция протеста, манифестанты выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах.

Ранее во вторник парламентское большинство поддержало в первом чтении один из рассматриваемых законопроектов о регистрации иностранных агентов. Оппозиционные фракции голосовали против.

В первом чтении был принят законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который был разработан группой депутатов из фракции "Сила народа".

Другой законопроект о регистрации иностранных агентов является переводом на грузинский язык действующего американского закона, принятого в 1939 году с целью борьбы против фашизма.

Оба законопроекта по заявлению парламентского большинства будут направлены в Венецианскую комиссию Совета Европы для экспертизы, после этого законопроекты будут заслушаны и приняты во втором и третьем чтениях.