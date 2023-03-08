Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента Грузии

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Грузинский спецназ оттеснил участников акции протеста у здания парламента в Тбилиси, используя слезоточивый газ.

"Участники акции, пострадавшие от слезоточивого газа, отошли от площади перед парламентом. Полиция через громкоговорители предупреждает участников акции, что в случае неповиновения и отказа от требования разойтись против них будут применены меры, предусмотренные законом", - сообщает корреспондент "Интерфакса".

Во вторник после принятия парламентом Грузии в первом чтении закона об иностранных агентах лидеры оппозиции призвали своих сторонников на акцию, в ходе которой произошли несколько столкновений с полицией.

По информации МВД, задержаны шестеро участников акции.