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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

На акции протеста в Тбилиси задержали 66 оппозиционеров

На акции протеста в Тбилиси задержали 66 оппозиционеров
На акции против закона об иностранных агентах в Тбилиси
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - МВД Грузии заявило о задержании 66 оппозиционеров, участвовавших в акции протеста на площади у парламента в Тбилиси.

В сообщении сказано, что пострадали до 50 сотрудников полиции.

"Несмотря на неоднократные предупреждения о соблюдении порядка участники акции целенаправленно кидали в сотрудников полиции камни и другие предметы, зажигательные смеси, оказывали физическое сопротивление полиции. Участники акции повредили и подожгли автомобили, принадлежащие полиции", - сказали в МВД.

Отмечается, что полиция была вынуждена применить пропорциональную силу после того как в здание парламента были брошены "коктейли Молотова" и разбиты стекла в окнах.

"В результате противоправных действий участников акции пострадали около 50 полицейских, нескольким из которых в медучреждениях оказана хирургическая помощь. Пострадали и мирные граждане", - говорится в сообщении МВД.

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Накануне после принятия парламентом в первом чтении закона об иностранных агентах лидеры оппозиции призвали своих сторонников на акцию, в ходе которой произошли столкновения с полицией. "Сегодня против мирной акции была применена спецназом и полицией непропорциональная сила. Задержаны очень много участников акции, среди них лидер оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе", - заявил журналистам лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

Грузинская оппозиция анонсировала новую акцию протеста в среду во второй половине дня на площади перед зданием парламента в Тбилиси.

Грузия Тбилиси
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