Блинкен заявил, что в госдепартаменте США сменится пресс-секретарь

Пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс Фото: Celal Gunes/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил об уходе Неда Прайса в марте с поста пресс-секретаря госдепа и его переходе на другую должность в американском внешнеполитическом ведомстве.

"В этом месяце Нед Прайс покинет пост пресс-секретаря госдепартамента (...) Он продолжит служить в госдепартаменте в моем непосредственном подчинении", - говорится в заявлении Блинкена.

Блинкен напомнил, что Прайс приступил к исполнению обязанностей пресс-секретаря 20 января 2021 года.

"Через несколько дней после вступления в должность он восстановил ежедневные брифинги госдепартамента для прессы", - отметил Блинкен, добавив, что Прайс провел более 200 брифингов.

По информации телеканала NBC News, Прайс покинет пост 17 марта. Временно исполнять обязанности пресс-секретаря госдепартамента будет его заместитель Ведант Патель.

В прошлом году с поста представителя Белого дома ушла Джен Псаки: она стала работать на телевидении. А Джон Кирби перешел с поста представителя Пентагона на работу в Совет национальной безопасности США. Кроме того, ранее в этом году сообщалось о решении уйти в отставку нескольких важных сотрудников администрации Байдена. В частности, свой пост покинул советник президента по экономике Брайан Диз.