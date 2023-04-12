Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Блинкен назначил нового официального представителя госдепартамента

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Новым официальным представителем госдепа станет Мэтью Миллер, сообщил глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен.

"Сегодня я назначаю Мэтью Миллера следующим представителем госдепартамента. Я извлек огромную пользу из мудрости Мэтта, его опыта работы в правительстве и его глубокого понимания внешней политики, когда он возглавлял работу по утверждению моей кандидатуры (на пост госсекретаря - ИФ)", - говорится в заявлении Блинкена.

Он отметил, что в первые месяцы спецоперации РФ на Украине Миллер присоединился к команде Совета национальной безопасности при Белом доме, где руководил правительственными коммуникациями и информационно-пропагандистской деятельностью по Украине.

"Ему не привыкать ориентироваться и общаться по сложным глобальным вызовам, подобным тем, с которыми мы сталкиваемся сегодня", - подчеркнул госсекретарь.

Ранее сообщалось, что прежний официальный представитель госдепа Нед Прайс покинет свой пост и перейдет на другую должность в ведомстве.

"В этом месяце Нед Прайс покинет пост пресс-секретаря госдепартамента (...). Он продолжит служить в госдепартаменте в моем непосредственном подчинении", - говорится в заявлении Блинкена от 8 марта.

По информации телеканала NBC News, Прайс покинул пост 17 марта. Обязанности пресс-секретаря госдепартамента временно исполнял его заместитель Ведант Патель.

Энтони Блинкен США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минюст США начал уголовное расследование в связи с утечкой секретных документов

В Белом доме заявили, что у США нет данных о передаче Египтом оружия России

Трамп увеличил отрыв по популярности от своего основного потенциального соперника на праймериз

Канада ввела санкции против 14 граждан России и 34 компаний

Болгария попросила Брюссель принять меры из-за наплыва украинской агропродукции в ЕС

Болгария попросила Брюссель принять меры из-за наплыва украинской агропродукции в ЕС

В Кремле назвали неприемлемыми утверждения Токио о принадлежности Южных Курил

Сильный природный пожар разрушил десятки домов в Южной Корее

Сильный природный пожар разрушил десятки домов в Южной Корее
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });