Что случилось этой ночью: среда, 8 марта

Уход Неда Прайса с поста пресс-секретаря госдепа США, акция протеста в Тбилиси, новые меры по предустановке российского ПО

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Нед Прайс уйдет с поста пресс-секретаря госдепартамента США. Он продолжит работать во внешнеполитическом ведомстве, отметил госсекретарь Энтони Блинкен.

- В Тбилиси полиция разогнала митинг против закона об иностранных агентах. Манифестантов поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

- Минцифры предложило меры, гарантирующие предустановку Rustore на продаваемых в РФ гаджетах. Согласно проекту постановления, изготовителей мобильных устройств обяжут устанавливать российские программы даже в случае запрета со стороны правообладателя операционной системы.

- Спикер палаты представителей США запланировал встречу с главой Тайваня. Встреча должна состоятся на американской территории - в Калифорнии.

- Рекордное число французов вышли на акцию протеста против пенсионной реформы. По данным МВД Франции, в митинге приняли участие около 1,28 млн человек по всей стране.