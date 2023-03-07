Минцифры предложило меры, гарантирующие предустановку Rustore на продаваемых в РФ гаджетах

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Минцифры России предлагает меры, чтобы сделать установку отечественного магазина приложений Rustore на продаваемые в РФ гаджеты обязательной даже в случае, если установка не предусмотрена или запрещена правообладателем операционной системы.

Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Текущими правилами предварительной установки (...) не предусмотрена обязанность изготовителей технически сложных товаров обеспечивать полноценную интеграцию единого магазина приложений на том же уровне, который предоставляется иным магазинам приложений (правообладателями которых являются изготовители устройств и разработчики операционных систем), что приводит к дискриминации российских разработчиков как единого магазина приложений, так и иных приложений, распространяемых посредством единого магазина приложений",- отмечается в записке к проекту.

Согласно документу, изготовитель гаджета либо уполномоченные им лица не будут освобождаться от предварительной установки программ даже в случае, если запрет или иное ограничение на неё установлено правообладателем операционной системы либо их аффилированными лицами. "Данная норма необходима, чтобы исключить уклонения от предварительной установки программ со стороны изготовителей технически сложных товаров под предлогом запрета или иного ограничения на такие действия в договоре с правообладателем операционной системы", - пишет Минцифры в записке.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры, документ, выпущенный на портале, описывает дополнительные правила предустановки единого магазина приложений Rustore, который находится в перечне программ, обязательных для предварительной установки на продаваемые в 2023 году мобильные устройства.

"Например, для полноценного функционирования приложения, размещенного на Rustore, разработчику необходима интеграция с операционной системой устройства. Это нужно для того, чтобы приходили корректные пуш-сообщения, проходили автоматически обновления и так далее. Сейчас при каждой установке или обновлении приложения через Rustore запрашиваются согласия пользователя", - рассказали в министерстве.

Проект дополнительно предусматривает предустановку не только на смартфоны и планшеты, но и на Smart-TV. "Это предоставит российским пользователям гарантированный доступ к отечественным приложениям (сервисам)", - отметили в Минцифры.

Ещё одним нововведением является расширение классов программ для предустановки "программами, основным назначением которых является проверка кодов маркировки товаров". В записке сказано, что речь идёт о включении в список на предустановку приложения "Честный знак".

"Благодаря предварительной установке приложения "Честный знак" пользователь сможет проверить подлинность и качество товаров, подлежащих обязательной маркировке",- прокомментировали в пресс-службе текст документа.

Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Принятие проекта постановления не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, говорится в записке.

В середине декабря прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил журналистам, что министерство разрабатывает аналогичный европейскому Digital Markets Act (DMA) законопроект, обязывающий Apple разрешать устанавливать приложения из сторонних маркетплейсов. Он уточнил, что внесение документа в Госдуму ожидается в I квартале 2023 года