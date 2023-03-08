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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

В Тбилиси восстановлено движение по проспекту Руставели посте митинга

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В центре грузинской столицы восстановили движение по проспекту Руставели, где проходила акция протеста против закона об иноагентах, сообщает телеканал "Рустави 2".

Коммунальные службы очистили дорогу, однако остались разбитые окна в здании парламента Грузии, а на его стенах видны следы огня, говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте столкновения манифестантов с полицией сотрудники правоохранительных органов собрали вещественные доказательства.

Митинг начался накануне утром и был разогнан полицией в ночь на среду. Как заявили в МВД Грузии, такое решение было принято после того, как протестующие стали бросать в полицейских предметы, в том числе воспламеняющиеся средства.

Грузинская оппозиция призвала сторонников к участию в новой акции протеста в среду, 8 марта.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку протестующим и пообещала наложить вето на закон.

Ранее грузинское парламентское большинство поддержало в первом чтении один из рассматриваемых законопроектов о регистрации иностранных агентов. Оппозиционные фракции голосовали против.

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