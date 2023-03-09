В Тбилиси полиция снова применила слезоточивый газ для разгона митингующих

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В Тбилиси в четверг ночью продолжаются стычки между полицией и митингующими.

Как передает корреспондент "Интерфакса", полиция периодически применяет слезоточивый газ.

Между тем, несколько сот протестующих остаются на проспекте Руставели и пытаются устанавливать баррикады, для чего используют скамейки, мусорные баки.

Полиция периодически задерживает участников акции. Те в свою очередь бросают в полицейских различные предметы. Некоторые протестующие использовали пиротехнику и бутылки с зажигательной смесью.

Ранее в среду перед зданием парламента Грузии начался митинг против принятия закона об иностранных агентах. Митинг проходил мирно, однако ситуация обострилась после того, как лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе призвал участников митинга окружить здание парламента. Некоторые митингующие в ходе этого процесса стали ломать стекла в здании парламента, ломать заграждения и пытаться ворваться внутрь. В ответ на эти действия полиция стала применять слезоточивый газ и водометы. Позже полиция и спецназ оттеснили митингующих с территории перед парламентом.