Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В Тбилиси полиция снова применила слезоточивый газ для разгона митингующих

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В Тбилиси в четверг ночью продолжаются стычки между полицией и митингующими.

В миреСпецназ начал разгон сторонников оппозиции на прилегающих к парламенту Грузии улицахЧитать подробнее

Как передает корреспондент "Интерфакса", полиция периодически применяет слезоточивый газ.

Между тем, несколько сот протестующих остаются на проспекте Руставели и пытаются устанавливать баррикады, для чего используют скамейки, мусорные баки.

Полиция периодически задерживает участников акции. Те в свою очередь бросают в полицейских различные предметы. Некоторые протестующие использовали пиротехнику и бутылки с зажигательной смесью.

Ранее в среду перед зданием парламента Грузии начался митинг против принятия закона об иностранных агентах. Митинг проходил мирно, однако ситуация обострилась после того, как лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе призвал участников митинга окружить здание парламента. Некоторые митингующие в ходе этого процесса стали ломать стекла в здании парламента, ломать заграждения и пытаться ворваться внутрь. В ответ на эти действия полиция стала применять слезоточивый газ и водометы. Позже полиция и спецназ оттеснили митингующих с территории перед парламентом.

Грузия Тбилиси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В НАТО заявили, что обеспокоены грузинским законопроектом об иноагентах

В НАТО заявили, что обеспокоены грузинским законопроектом об иноагентах

Специалисты скорректировали орбиту МКС для возвращения корабля "Союз МС-22" на Землю

Специалисты скорректировали орбиту МКС для возвращения корабля "Союз МС-22" на Землю

Спецназ начал разгон сторонников оппозиции на прилегающих к парламенту Грузии улицах

Полиция Тбилиси задержала за сутки 76 участников акции протеста

Полиция Тбилиси задержала за сутки 76 участников акции протеста

Министры обороны стран ЕС предварительно договорились о дальнейшей военной помощи Украине

Боррель призвал дождаться результатов расследований по "Северным потокам"

Боррель призвал дождаться результатов расследований по "Северным потокам"

В Тбилиси началась новая акция протеста против принятия закона об иноагентах

В городах Греции начались акции протеста в связи с железнодорожной катастрофой

В городах Греции начались акции протеста в связи с железнодорожной катастрофой

Министр обороны ФРГ анонсировал поставку Киеву 18 немецких и трех португальских Leopard 2

Во Франции предупредили о продолжении проблем в работе транспорта из-за протестов

Во Франции предупредили о продолжении проблем в работе транспорта из-за протестов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });