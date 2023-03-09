Полиция на проспекте Руставели в Тбилиси провела задержания участников акции протеста
Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД Грузии утром в четверг провели задержания участников акции протеста на проспекте Руставели.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", к моменту, когда начались задержания, на проспекте оставалось несколько десятков демонстрантов.
В течении всей ночи между полицией и протестующими происходили стычки. Полиция применяла слезоточивый газ, водометы. В свою очередь, демонстранты бросали в полицейских камни, поджигали мусорные баки, сожгли легковой автомобиль, пытались строить баррикады.
На данный момент полиция полностью контролирует ситуацию в центре грузинской столицы. МВД пока не сообщило о количестве задержанных.