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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Более 130 участников акции протеста задержаны в Тбилиси

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Полиция Грузии в ходе проходящих 7-8 марта акций протеста у здания парламента страны задержала 133 гражданина, сообщает в четверг МВД республики.

"8 марта в Тбилиси в районе здания парламента и на проспекте Руставели акция несколько часов продолжалась мирно, однако позже один из участников митинга призвал собравшихся начать пикетирование здание парламента", - говорится в сообщении.

"Во время массового блокирования входов в здание его участники действовали агрессивно, повредили железные ограждения, входные двери, разбили стекла в окнах, забросали двор парламента камнями, другими предметами, применили пиротехнику против полицейских, которым пришлось применить силу для пресечения насильственных действий", - отмечают в МВД страны.

Там подчеркивают, что в ходе разгона акции в ночь на 9 марта пострадали 10 сотрудников МВД.

Во вторник после принятия парламентом в первом чтении закона об иностранных агентах лидеры оппозиции призвали своих сторонников выйти на акцию, в ходе которой произошли столкновения с полицией, которая была вынуждена применить силу.

Тбилиси Грузия
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