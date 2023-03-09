Участники акции протеста в Тбилиси подожгли автомобиль

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В Тбилиси на проспекте Руставели продолжается противостояние между полицией и участниками акции протеста.

Как передает корреспондент "Интерфакса", протестующие в нескольких десятках метров от кордона полиции подожгли легковой автомобиль. Полиции удалось затушить огонь с помощью водометов, однако позже участники акции вновь подожгли его, бросив бутылки с зажигательной смесью.

Полиция и спецназ также разобрали ранее установленные участниками акции баррикады из скамеек, мусорных баков и других предметов. Периодически полиция использует слезоточивый газ.

В свою очередь со стороны протестующих в сторону полиции периодически летят камни. Полицейские продолжают задерживать участников акции.

На проспекте Руставели дежурят бригады скорой помощи, которые оказывают при необходимости помощь пострадавшим от слезоточивого газа.

Корреспондент "Интерфакса" также сообщил, что полиция к рассвету в четверг вновь применила водометы и слезоточивый газ против участников акции протеста, которые пытались установить баррикады из металлических конструкций.

По его информации, полиция и спецназ продолжают в эти минуты вытеснять протестующих с проспекта.